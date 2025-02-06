Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 8 февраля

Движение транспорта ограничат в Невском, Петроградском и Пушкинском районах Петербурга с 8 февраля. Решение приняли из-за намеченных там работ. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Так, с 8 февраля 2025 года до 2 февраля 2027 года в Невском районе запланировали размещение временного ограждения, из-за чего движение транспорта ограничат по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Дыбенко, — рассказали инспекторы.
До 7 октября 2026 года аналогичные меры введут в Петроградском районе. Поводом для этого станут работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи. В связи с этим движение транспортного потока ограничат по Малому проспекту Петроградской стороны от Съезжинского переулка до Ждановской набережной.
В Пушкинском районе ожидаются самые непродолжительные ограничения — до 27 февраля текущего года — по Красносельскому шоссе от Баболовского шоссе до Гатчинского шоссе. До конца месяца рабочие будут прокладывать там канализационные сети.