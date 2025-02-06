Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 8 февраля

До 7 октября 2026 года аналогичные меры введут в Петроградском районе. Поводом для этого станут работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи. В связи с этим движение транспортного потока ограничат по Малому проспекту Петроградской стороны от Съезжинского переулка до Ждановской набережной.