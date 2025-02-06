Сибирский антициклон приведет к усилению морозов до −16 в Беларуси

В Белгидромете сказали, что в Беларуси морозы продолжат усиливаться, сообщает БелТА.
Синоптики отметили, что в начале февраля погода в стране все еще на 1−4 градуса превышает средние многолетние значения, хотя и постепенно продолжает понижаться.
В пятницу, 7 февраля, и в предстоящие выходные, 8 — 9 февраля страна продолжит находиться под влиянием гребня сибирского антициклона. Погода останется сухой, только по западу страны пройдет небольшой снег. Однако ночи будут становиться все более морозными, днем температуры будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса.
Ночью 7 февраля будет −2 — −8 мороза, при прояснениях до −10, а днем от −3 до +2 градусов.
К субботе, 8 февраля, морозы окрепнут, будет преимущественно без осадков. Ночью −4 — −10 градусов, и до −12 мороза при ясной погоде местами, а днем около −3 — +3 градусов.
Также сильных снегопадов не стоит ждать и в воскресенье, 9 февраля, но ночи еще холоднее — в среднем −4 — −11 градусов, до −14 местами, днем воздух прогреется до −3 — +2 градусов.
В Белгидромете сказали, что в начале новой рабочей недели, с 10 по 16 февраля, за белорусскую погоду уже будет отвечать антициклон скандинавского происхождения.
— Сохранится морозная и без осадков погода, — говорят синоптики.
В первой половине недели — без осадков, с ночными морозами около −5 — — 12, минимум до −16 мороза, а днем примерно −4 — +2 градуса.
Ранее Белгидромет назвал январь 2025 года самым теплым за всю историю: «Погода была близка к мартовской».