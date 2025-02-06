Сибирский антициклон приведет к усилению морозов до −16 в Беларуси

В пятницу, 7 февраля, и в предстоящие выходные, 8 — 9 февраля страна продолжит находиться под влиянием гребня сибирского антициклона. Погода останется сухой, только по западу страны пройдет небольшой снег. Однако ночи будут становиться все более морозными, днем температуры будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса.