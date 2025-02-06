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Валидаторы установят в нижегородских трамваях «МиНиН» в феврале

Также аппараты устанавливают в автобусах частных перевозчиков.

В феврале в салонах всех трамваев «МиНин», которые курсируют по Нижнему Новгороду, установят стационарные валидаторы. Об этом сообщил руководитель «Экологические проекты» Евгений Грабовский.

Кроме того, валидаторы устанавливаются в автобусах частных перевозчиков. По информации директора компании «Ситикард» Юрия Рябикова, до конца 2024 года транспортные компании подали заявки на установку 172 терминалов. 127 аппаратов были выданы, оставшиеся перевозчики получили в январе. Кроме того, поступила заявка на установку еще 126 терминалов.

Напомним, в Нижний Новгород доставят 26 вагонов особо большого класса. Трехсекционные трамваи будут работать на сормовских маршрутах № 6 и № 7.