Валидаторы установят в нижегородских трамваях «МиНиН» в феврале

Кроме того, валидаторы устанавливаются в автобусах частных перевозчиков. По информации директора компании «Ситикард» Юрия Рябикова, до конца 2024 года транспортные компании подали заявки на установку 172 терминалов. 127 аппаратов были выданы, оставшиеся перевозчики получили в январе. Кроме того, поступила заявка на установку еще 126 терминалов.