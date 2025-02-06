Фальсифицированную сгущенку нашли в Нижегородской области

Сотрудники испытательной лаборатории обнаружили партию сгущённого молока, которое не соответствует ряду требований. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского отделения Федерального центра охраны здоровья животных.
Так, в сгущёнке, которая продавалась в регионе, нарушены соотношение массовых долей жирных кислот, а также выявлено содержание растительных масел и жиров. Результаты проверки занесены в специальную систему «ВЕСТА». Документы также направили в Россельхознадзор.
Ранее мы писали, что в Нижегородской области обнаружили десять тонн опасного сливочного масла.