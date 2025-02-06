Бизнес начал поддерживать химию в РФ ради создания технологических «дженериков»

По ее словам, в рамках этого совета индустриальные партнеры РНФ формулируют интересующие их задачи, которые затем оцениваются экспертами фонда. Они подбирают гранты под эти тематики, и сейчас уже существуют отдельные линейки грантов, связанные с разработкой новых материалов для микроэлектроники, катализаторов, а также посвященные различным исследованиям в области сельского хозяйства. Как отметила Горбунова, все эти взаимодействия подчеркивают значительное улучшение отношений между большим бизнесом с одной стороны, и российской химией и всей наукой в целом — с другой.