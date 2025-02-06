Бизнес начал поддерживать химию в РФ ради создания технологических «дженериков»

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские промышленники начали в последние годы активно поддерживать фундаментальные исследования в области химии по той причине, что текущая ситуация толкает большой бизнес в сторону создания технологических «дженериков» — копий уже существующих технологий. Об этом заявила ТАСС на пресс-конференции членов экспертных советов Российского научного фонда (РНФ) главный научный сотрудник Института общей и неорганической химии РАН Юлия Горбунова.
«Тенденции сильно изменились за последние годы. До недавнего времени наши большие игроки покупали технологии на внешнем рынке и использовали их. Если позаимствовать один из терминов из медицины и фармацевтики, теперь перед ними стоит вопрос создания “дженериков” — повторения уже существующих технологий, материалов и препаратов для их самостоятельного производства. Для реализации этих запросов в РНФ были созданы отдельное направление и научно-технический совет», — пояснила Горбунова.
По ее словам, в рамках этого совета индустриальные партнеры РНФ формулируют интересующие их задачи, которые затем оцениваются экспертами фонда. Они подбирают гранты под эти тематики, и сейчас уже существуют отдельные линейки грантов, связанные с разработкой новых материалов для микроэлектроники, катализаторов, а также посвященные различным исследованиям в области сельского хозяйства. Как отметила Горбунова, все эти взаимодействия подчеркивают значительное улучшение отношений между большим бизнесом с одной стороны, и российской химией и всей наукой в целом — с другой.