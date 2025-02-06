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В Уфе ищут деньги на строительство крематория

Мэр Уфы на встрече с журналистами сообщил, как продвигается вопрос строительства крематория.

Источник: Башинформ

По его словам, столичные власти обратились к республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП) для получения финансирования на строительство крематория. Сроки возведения учреждения на данном этапе назвать нельзя. Но крематорий в Уфе будет.

«Проектно-сметная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Сегодня мы обратились в РАИП республики. Если поддержки там не найдем, то начнем строительство силами города, потому что проект очень востребован. По месту скажу попозже», — заявил глава столичной администрации.