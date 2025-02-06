В Омске будут достраивать бывший офис «Мостовика»

В Омске застройщик собирается достраивать здание ныне обанкротившегося НПО «Мостовик». Оно расположено на проспекте Мира, недалеко от основного бывшего офиса предприятия. Некогда крупнейшая омская компания планировала разместить в пятиэтажном здании дополнительные офисные помещения.
Разрешение на реконструкцию недостроя, как указано на сайте администрации города, выдал департамент архитектуры и градостроительства. Застройщиком станет Артем Шаронов. Именно он выкупил недострой с торгов во время банкротства «Мостовика».
Напомним, финансовые проблемы у компании начались после возведения объектов для Олимпиады в Сочи.