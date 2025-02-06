Под Волгоградом участница войны отметила 100-летний юбилей

Юбилярша родилась 6 февраля 1925 года в хуторе Калашники. Всю войну она прослужила связисткой на железной дороге, в том числе и на железнодорожной станции Палласовка. Свой боевой путь начала на станции Баскунчак Астраханской области рядовой связисткой.