Под Волгоградом участница войны отметила 100-летний юбилей

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Палласовского района Волгоградской области, депутаты районной думы приняли решение присвоить Татьяне Степановне звание Почетного гражданина Палласовского района.
Юбилярша родилась 6 февраля 1925 года в хуторе Калашники. Всю войну она прослужила связисткой на железной дороге, в том числе и на железнодорожной станции Палласовка. Свой боевой путь начала на станции Баскунчак Астраханской области рядовой связисткой.
В период Сталинградской битвы Татьяна Степановна обслуживала участок от станции Баскунчак до Сталинграда. Войну закончила в звании младшего лейтенанта. Награждена многочисленными медалями, среди которых самая памятная для неё — «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.».