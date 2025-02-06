Кто такая Екатерина Мизулина: биография главы «Лиги безопасного интернета»

«Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы — везде меня окружают люди. Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине. Обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать “Легенда!”, смущает меня, и сразу образуется толпа. Я это просто уже не выдерживаю, поэтому пока думаю, как быть дальше и как вообще со всем этим жить», — поделилась она.