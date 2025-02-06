Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов, украденных Гульнарой Каримовой

В рамках этого соглашения Швейцария вернет 182 миллиона долларов, которые были конфискованы в ходе расследования, начатого Генеральной прокуратурой Швейцарии в 2012 году в отношении Гульнары Каримовой.
Эти средства будут переданы через многосторонний трастовый фонд «Uzbekistan Vision 2030», учрежденный при ООН.
Стоит напомнить, что 16 августа 2022 года в Берне Узбекистан и Швейцария уже подписали соглашение о возврате 131 миллиона долларов, незаконно приобретенных и конфискованных на территории Швейцарии.
Таким образом, с учетом нового соглашения общая сумма возвращенных средств достигнет 313 миллионов долларов.
На что пойдут эти деньги?
Все возвращенные средства будут направлены в фонд «Uzbekistan Vision 2030», который занимается реализацией социально значимых проектов в сферах здравоохранения и образования. Остается надеяться, что в этот раз деньги действительно пойдут на благо народа, а не растворится в чьих-то карманах.
Напомним, что общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается почти в 1,4 миллиарда долларов.