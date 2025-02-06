Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов, украденных Гульнарой Каримовой

Все возвращенные средства будут направлены в фонд «Uzbekistan Vision 2030», который занимается реализацией социально значимых проектов в сферах здравоохранения и образования. Остается надеяться, что в этот раз деньги действительно пойдут на благо народа, а не растворится в чьих-то карманах.