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Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов, украденных Гульнарой Каримовой

Vaib.uz (Узбекистан. 6 февраля). Сегодня в Ташкенте состоялось подписание Соглашения о распределении конфискованных активов Гульнары Каримовой. Его подписали министр юстиции Узбекистана Акбар Тошкулов и посол Швейцарии в Узбекистане Константин Оболенский.

Источник: Vaib.Uz

В рамках этого соглашения Швейцария вернет 182 миллиона долларов, которые были конфискованы в ходе расследования, начатого Генеральной прокуратурой Швейцарии в 2012 году в отношении Гульнары Каримовой.

Эти средства будут переданы через многосторонний трастовый фонд «Uzbekistan Vision 2030», учрежденный при ООН.

Стоит напомнить, что 16 августа 2022 года в Берне Узбекистан и Швейцария уже подписали соглашение о возврате 131 миллиона долларов, незаконно приобретенных и конфискованных на территории Швейцарии.

Таким образом, с учетом нового соглашения общая сумма возвращенных средств достигнет 313 миллионов долларов.

На что пойдут эти деньги?

Все возвращенные средства будут направлены в фонд «Uzbekistan Vision 2030», который занимается реализацией социально значимых проектов в сферах здравоохранения и образования. Остается надеяться, что в этот раз деньги действительно пойдут на благо народа, а не растворится в чьих-то карманах.

Напомним, что общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается почти в 1,4 миллиарда долларов.