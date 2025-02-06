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Боец из Нукутского района Николай Назаров погиб в зоне СВО

Мужчине был 31 год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нукутский район простился с земляком — участником СВО. Николай Николаевич Назаров родился в Иркутске, окончил 9 классов школы № 80, но в 2021 году переехал вместе с матерью в поселок Целинный.

— 26 апреля 2024 года Николай принял решение отправиться нести военную службу в зоне проведения специальной операции, — рассказали в пресс-службе администрации Нукутского района. — 6 июня при выполнении боевого задания сибиряк получил ранение.

Пройдя лечение и реабилитацию в госпитале Николай, боец вновь вернулся к сослуживцам — «за ленточку».

Николай погиб при выполнении боевого задания. Вечная память герою!