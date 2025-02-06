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Крупная вспышка произошла на Солнце — Землю может накрыть

6 февраля 2025 года новая крупная вспышка, одна из самых мощных в текущем всплеске активности, была зарегистрирована средствами слежения за Солнцем, сообщает Zakon.kz.

Источник: xras.ru

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, событие имеет класс M7.7, то есть не достигло порога X класса, хотя было к нему близко.

В текущем февральском всплеске активности это второе по силе событие. Самой крупной пока является вспышка уровня M8.8, зарегистрированная 3 февраля. Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле. Активность Солнца начала расти примерно с первых чисел февраля. С 3 по 4 февраля на звезде за двое суток было зарегистрировано 40 вспышек.

сообщили ученые

5 февраля число событий снизилось.

Но были признаки, что речь идет скорее о переходе к накоплению энергии, чем к реальному исчерпанию вспышечных возможностей. Произошедшее крупное событие предварительно подтверждает этот сценарий, так что теперь требуется внимательно смотреть, что будет в ближайшие сутки.

отметили в лаборатории

Там также считают, что так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Землю, то высока вероятность воздействия вспышки на планету.

3 февраля на Солнце зарегистрировали сразу шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего около 10 процентов мощности до высшего балла X.

космос