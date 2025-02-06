Крупная вспышка произошла на Солнце — Землю может накрыть

В текущем февральском всплеске активности это второе по силе событие. Самой крупной пока является вспышка уровня M8.8, зарегистрированная 3 февраля. Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле. Активность Солнца начала расти примерно с первых чисел февраля. С 3 по 4 февраля на звезде за двое суток было зарегистрировано 40 вспышек.