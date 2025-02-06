Что изменится в казахстанских школах в 2026 году, рассказали в Минпросвещения

Руслан Каратабанов сообщил, что новый образовательный стандарт, который войдет в оборот в 2026 году, учитывает требования времени. Например, развитие искусственного интеллекта.
«Искусственный интеллект является одним из ключевых факторов мирового развития и игнорировать его невозможно… На уровне инструмента мы должны обучать детей его использованию. Поэтому в каждый предмет интегрированы виды работ, связанные с применением различных технологий на базе искусственного интеллекта. Например, в биологии, химии и физике — виртуальные лаборатории, в языках — приложения для общения и ведения диалогов, в географии — информационные системы», — сообщил спикер.
Он же рассказал, что выйдут обновленные учебники в Казахстане.
«Они будут с современной ономастикой, современной топонимикой, современными названиями и реалиями. В этом отношении, думаю, оснований для беспокойства нет», — подчеркнул Каратабанов.
Еще одна предлагаемая новелла — объединение предметов. Журналисты попросили рассказать, как это будет выглядеть.
«Если химия, физика, биология могут объединяться в предмет естествознания, всемирная история и основа права могут объединяться в социальной науке, алгебра и геометрия могут объединяться в предмет математики», — пояснил Руслан Каратабанов.