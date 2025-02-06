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Что изменится в казахстанских школах в 2026 году, рассказали в Минпросвещения

Вице-президент национальной Академии образования Минпросвещения Руслан Каратабанов в кулуарах коллегии ведомства рассказал, каких изменений ожидать школьникам страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Руслан Каратабанов сообщил, что новый образовательный стандарт, который войдет в оборот в 2026 году, учитывает требования времени. Например, развитие искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект является одним из ключевых факторов мирового развития и игнорировать его невозможно… На уровне инструмента мы должны обучать детей его использованию. Поэтому в каждый предмет интегрированы виды работ, связанные с применением различных технологий на базе искусственного интеллекта. Например, в биологии, химии и физике — виртуальные лаборатории, в языках — приложения для общения и ведения диалогов, в географии — информационные системы», — сообщил спикер.

Он же рассказал, что выйдут обновленные учебники в Казахстане.

«Они будут с современной ономастикой, современной топонимикой, современными названиями и реалиями. В этом отношении, думаю, оснований для беспокойства нет», — подчеркнул Каратабанов.

Еще одна предлагаемая новелла — объединение предметов. Журналисты попросили рассказать, как это будет выглядеть.

«Если химия, физика, биология могут объединяться в предмет естествознания, всемирная история и основа права могут объединяться в социальной науке, алгебра и геометрия могут объединяться в предмет математики», — пояснил Руслан Каратабанов.

образование