Что изменится в казахстанских школах в 2026 году, рассказали в Минпросвещения

«Искусственный интеллект является одним из ключевых факторов мирового развития и игнорировать его невозможно… На уровне инструмента мы должны обучать детей его использованию. Поэтому в каждый предмет интегрированы виды работ, связанные с применением различных технологий на базе искусственного интеллекта. Например, в биологии, химии и физике — виртуальные лаборатории, в языках — приложения для общения и ведения диалогов, в географии — информационные системы», — сообщил спикер.