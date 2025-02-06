Беларусь и Литва расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения

Так, в МНС сообщили, что белорусская сторона получила ноту Министерства иностранных дел соседней страны о том, что Сейм Литвы денонсировал соглашение между Минском и Вильнюсом об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы. Документ был подписан в июле 1995-го в Минске.