Беларусь и Литва расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения

Между Беларусью и Литвой расторгнуто соглашение об избежании двойного налогообложения. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, в МНС сообщили, что белорусская сторона получила ноту Министерства иностранных дел соседней страны о том, что Сейм Литвы денонсировал соглашение между Минском и Вильнюсом об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы. Документ был подписан в июле 1995-го в Минске.
Таким образом, соглашение прекратит свое действие с 1 января 2026-го.
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