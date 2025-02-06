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Беларусь и Литва расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения

Беларусь получила ноту Литвы о расторжении соглашения, связанного с двойным налогооблажением.

Источник: Комсомольская правда

Между Беларусью и Литвой расторгнуто соглашение об избежании двойного налогообложения. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Так, в МНС сообщили, что белорусская сторона получила ноту Министерства иностранных дел соседней страны о том, что Сейм Литвы денонсировал соглашение между Минском и Вильнюсом об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы. Документ был подписан в июле 1995-го в Минске.

Таким образом, соглашение прекратит свое действие с 1 января 2026-го.

Ранее власти Литвы заявили про уголовные сроки за «паспорт» белорусской оппозиции.

Еще Минтруда сообщило о бонусах для белорусов при переезде в деревню.