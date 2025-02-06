Несколько улиц возле станции Пермь I закроют для ремонта до конца 2025 года

Улицы возле станции Пермь I закроют для реконструкции до конца 2025 года, сообщает министерство транспорта региона. Как сообщило ведомство днём 6 февраля, в 2025 году в краевой столице планируют установить несколько ограничений на улицах в районе железнодорожной станции Пермь I и выхода к набережной Камы. Причиной поэтапного перекрытия улиц станет реконструкция путепровода. В частности, оно повлияет на улицу Монастырскую, улицу Горького и улицу 25 Октября.
Первый этап ограничения начнёт действовать в 22:00 7 февраля. Начиная с этого момента, на улице Монастырской организуют реверсивное движение от улицы 25 Октября до станции Пермь I. В это же время подъезд со стороны улицы Максима Горького полностью перекроют для всех видов транспорта.
На втором этапе движение на улице Горького вновь откроют, однако вышеупомянутый участок Монастырской будет полностью перекрыт со стороны улицы 25 Октября. Суммарно ограничения продлятся до 1 декабря 2025 года. Водителей призвали с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут.