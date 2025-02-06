Несколько улиц возле станции Пермь I закроют для ремонта до конца 2025 года

Улицы возле станции Пермь I закроют для реконструкции до конца 2025 года, сообщает министерство транспорта региона. Как сообщило ведомство днём 6 февраля, в 2025 году в краевой столице планируют установить несколько ограничений на улицах в районе железнодорожной станции Пермь I и выхода к набережной Камы. Причиной поэтапного перекрытия улиц станет реконструкция путепровода. В частности, оно повлияет на улицу Монастырскую, улицу Горького и улицу 25 Октября.