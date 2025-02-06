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Врио главы Ростовской области предложил выделять землю сельским врачам

Юрий Слюсарь предложил расширить меры поддержки для сельских врачей в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил выделять земельные участки медикам, работающим в сельских территориях. С этой инициативой донской глава обратился к депутатам Законодательного собрания.

— Программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» недостаточно, чтобы полностью закрыть жилищный вопрос. С их помощью медики могут внести первоначальный ипотечный взнос, но готового жилья, подходящего под требования банков, на селе мало, — отметил Юрий Слюсарь.

Врио главы области подчеркнул, что «мер поддержки много не бывает, тем более для развития сельских территорий».

Теперь возможность выделения земли врачам проработают в минздраве региона. В феврале законопроект поступит на рассмотрение властей, потом за инициативу проголосуют депутаты Законодательного собрания Дона.