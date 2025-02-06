Врио главы Ростовской области предложил выделять землю сельским врачам

— Программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» недостаточно, чтобы полностью закрыть жилищный вопрос. С их помощью медики могут внести первоначальный ипотечный взнос, но готового жилья, подходящего под требования банков, на селе мало, — отметил Юрий Слюсарь.