За неделю в Башкирии взлетели цены на лук, огурцы и капусту

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 27 января и по 3 февраля килограмм репчатого лука подорожал на 4,65%. На этой неделе его средняя цена составила 46,71 рублей. Также жителям республики на 4,5% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 264,05 рубля) и на 2,44% за белокочанную капусту (44,38 рубля).