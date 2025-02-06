За неделю в Башкирии взлетели цены на лук, огурцы и капусту

В Башкирии за неделю подорожали лук, огурцы и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 27 января и по 3 февраля килограмм репчатого лука подорожал на 4,65%. На этой неделе его средняя цена составила 46,71 рублей. Также жителям республики на 4,5% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 264,05 рубля) и на 2,44% за белокочанную капусту (44,38 рубля).
Однако на этой неделе на 0,97% подешевели помидоры (средняя цена — 225,23 рубля), на 0,61% — мясные консервы для детского питания (1112,67 рубля), на 0,58% — сахар-песок (64,79 рублей).
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