На Солнце произошла близкая к классу Х вспышка

«Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле.. Так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Земля, то высока вероятность воздействия вспышки на планету», — говорится на сайте лаборатории.