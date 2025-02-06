На Солнце произошла близкая к классу Х вспышка

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце в четверг, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«6 февраля в 14:04 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N05W16) зарегистрирована вспышка M7.6 продолжительностью 35 минут», — сообщает ИПГ.
По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это второе по силе событие в феврале. «Самой крупной пока является вспышка уровня М8.8, зарегистрированная 3 февраля», — уточняется в сообщении.
«Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле.. Так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Земля, то высока вероятность воздействия вспышки на планету», — говорится на сайте лаборатории.