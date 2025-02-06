Кот Барсик стал сотрудником музея в Пинске и покорил соцсети

Кот Барсик далеко не единственный, кто состоит на «службе» у людей. Так, всем известны коты Эрмитажа, которые еще при Екатерине II получили официальный статус «охранников картинных галерей». Известные на весь мир «сотрудники» в 2021-м даже умудрились получить наследство от французского мецената в размере трех тысяч евро — деньги предполагалось потратить на ремонт подвалов музея.