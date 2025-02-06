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Кот Барсик стал сотрудником музея в Пинске и покорил соцсети

МИНСК, 6 фев — Sputnik. В музее белорусского Полесья в Пинске живет и работает специальный ненаучный сотрудник кот Барсик, сообщила телерадиокомпания «Брест».

Источник: Social media page of museum_pinsk

В музее Белорусского Полесья в Пинске предлагают получить знания на специальных уроках. Ну, а чтобы информация гарантированно усвоилась, школьникам и всем остальным посетителям помогает специальный ненаучный сотрудник.

рассказали в эфире

По словам научной сотрудницы музея Анастасии Кравцовой кот стал самым популярным сотрудником. Барсик поселился в здании бывшего иезуитского коллегиума три года назад.

Ухоженный питомец сотрудникам музея белорусского Полесья понравился, его показали ветеринару, поставили прививки и на довольствие.

отметили в сюжете

Сейчас у Барсика есть выделенные «квадраты» в подвале музея, мисочки для кота стоят в кабинетах сотрудников, которые его полюбили.

Коту нравится гулять не только по кабинетам, он захаживает и на музейную экспозицию. Посетителям Барсик не мешает, экспонаты не трогает, а самая любимая у него выставка народного быта, где он не прочь поспать возле «калыскі».

Не просто мурлыки

Кот Барсик далеко не единственный, кто состоит на «службе» у людей. Так, всем известны коты Эрмитажа, которые еще при Екатерине II получили официальный статус «охранников картинных галерей». Известные на весь мир «сотрудники» в 2021-м даже умудрились получить наследство от французского мецената в размере трех тысяч евро — деньги предполагалось потратить на ремонт подвалов музея.

А в конце 2024 года стало известно о коте Толике, получившем погоны прапорщика МЧС РФ. Уже долгие годы кот состоит на службе в отряде московских пожарных «Семеныч».