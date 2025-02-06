Путин вручил премии молодым ученым

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава российского государства Владимир Путин наградил лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Церемония прошла в преддверии отмечаемого 8 февраля Дня российской науки в представительском кабинете Кремля.
В 2025 году лауреатами стали четыре человека. Среди них — ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Наталья Черкашина, разработавшая материалы и технологии для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации. Премии удостоена профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина, которая добилась успехов сразу по двум направлениям: в разработке инновационных способов питания коров и сохранении генетического материала животных.
Лауреатами премии также стали заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и его сотрудник Кирилл Мартинсон. Они отмечены за новую технологию создания СВЧ-керамики, превосходящей по характеристикам зарубежные аналоги.
Кроме того, награду получил докторант Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, кандидат физико-математических наук Константин Титов. Как сказал глава государства в ходе церемонии, Титов проводит научные исследования на стратегическом уровне, разрабатывает специальные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. «Вносит значимый вклад в укрепление обороноспособности страны», — отметил он.
Обращаясь к лауреатам, Путин также отметил, что они успевают не только достигать научных высот, но и строить большие и крепкие семьи, воспитывать детей. «Это очень хорошее подспорье в жизни вообще и в достижении профессиональных успехов в частности. Я желаю вам всего доброго и поздравляю вас с сегодняшними лауреатскими значками, с сегодняшними наградами», — добавил глава государства.
О премии.
Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. Награда присуждается за исследования, вносящие значительный вклад в науку, или разработку прогрессивных технологий и образцов новой техники.
Лауреатами премии могут стать научные работники и преподаватели, аспиранты и докторанты, специалисты различных отраслей экономики, оборонной промышленности и социальной сферы в возрасте не старше 35 лет. Заявки соискателей рассматривает Совет при президенте РФ по науке и образованию. Список лауреатов, в свою очередь, утверждает лично глава государства.
Ежегодно вручается не более четырех наград. С 2019 года сумма премии составляет 5 млн рублей, она может делиться на коллектив из нескольких человек. Помимо денежного вознаграждения лауреат получает диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный значок.