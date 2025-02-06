Путин вручил премии молодым ученым

Обращаясь к лауреатам, Путин также отметил, что они успевают не только достигать научных высот, но и строить большие и крепкие семьи, воспитывать детей. «Это очень хорошее подспорье в жизни вообще и в достижении профессиональных успехов в частности. Я желаю вам всего доброго и поздравляю вас с сегодняшними лауреатскими значками, с сегодняшними наградами», — добавил глава государства.