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Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly.

Президент России Владимир Путин вручает премии в области науки и инноваций молодым ученым.

Премии молодым ученым вручаются по итогам 2024 года. Награды получат доктор технических наук Наталья Черкашина «за создание радиационно-защитных композитов космического назначения» и кандидаты химических наук Вадим Попков и Кирилл Мартинсон «за разработку и внедрение технологий получения многокомпонентных ферритов и создание на их основе керамических материалов». Еще одна премия будет вручена «за разработку инновационных методов реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства», ее получит доктор ветеринарных наук Елена Корочкина.

Премия главы государства для молодых ученых учреждена в 2008 году. Она присуждается по итогам исследований, вносящих значительный вклад в науку или разработку прогрессивных технологий и образцов новой техники. Достижения специалистов призваны ускорить развитие экономики и социальной сферы, укрепить обороноспособность государства.