Путин вручает молодым ученым премии в области науки и инноваций. Видеотрансляция

Премии молодым ученым вручаются по итогам 2024 года. Награды получат доктор технических наук Наталья Черкашина «за создание радиационно-защитных композитов космического назначения» и кандидаты химических наук Вадим Попков и Кирилл Мартинсон «за разработку и внедрение технологий получения многокомпонентных ферритов и создание на их основе керамических материалов». Еще одна премия будет вручена «за разработку инновационных методов реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства», ее получит доктор ветеринарных наук Елена Корочкина.