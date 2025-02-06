Учеников омской школы № 122, где загорелась проводка, перевели на дистант

Напомним, из-за короткого замыкания в школе возникло сильное задымление, из здания были срочно эвакуированы 724 человека. В результате происшествия никто не пострадал. Проверку по факту случившегося организовала прокуратура, на происшествие также отреагировали в мэрии и Роспотребнадзоре — специалисты последнего ведомства проведут в здании контроль качества воздуха.