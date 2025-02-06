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Учеников омской школы № 122, где загорелась проводка, перевели на дистант

В учреждении проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

Учеников школы № 122, где вчера произошло замыкание проводки, временно перевели на дистанционное обучение. Как сообщили родители школьников, на дистанте они пробудут до понедельника.

Напомним, из-за короткого замыкания в школе возникло сильное задымление, из здания были срочно эвакуированы 724 человека. В результате происшествия никто не пострадал. Проверку по факту случившегося организовала прокуратура, на происшествие также отреагировали в мэрии и Роспотребнадзоре — специалисты последнего ведомства проведут в здании контроль качества воздуха.

Отметим, что здание школы № 122, находящейся в Ленинском округе, еще относительно не старое — школу ввели в эксплуатацию в конце 80-х.