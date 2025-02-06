Камеры Sergek начнут распознавать мопеды в Казахстане

Sergek Group приобрела значительный опыт в этом направлении во время реализации пилотных проектов в городах Юго-Восточной Азии, таких как Баликпапан (Индонезия) и Багио (Филиппины), где использование мопедов и мотоциклов является массовым. В этих проектах компания успешно адаптировала свои системы для эффективного мониторинга микромобильного транспорта. Интеллектуальная система Sergek уже давно умеет распознавать мотоциклы и компания продолжает совершенствовать свои технологии и адаптировать их к новым условиям и требованиям городов.