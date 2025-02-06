Прокурор Ростова-на-Дону подал в отставку

Прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель планирует уйти в отставку. Эту информацию 6 февраля подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.
— Увольнение связано с переходом на новую работу в другой регион, — прокомментировал источник «КП — Ростов-на-Дону».
Официально об уходе главы ростовской прокуратуры не информировали. В надзорном ведомстве сообщили, что руководитель находится на своем рабочем месте.
Напомним, на пост прокурора донской столицы Олега Фрикеля назначили весной 2021 года, перед этим он был прокурором Ленинского района города Томска. В органах прокуратуры Олег Фрикель работает с 1998 года.
Добавим, на сайте прокуратуры Ростовской области указано, что сейчас обязанности прокурора Ростова-на-Дону исполняет Михаил Скобелев.