Путин предложил создать экспозицию об успехах молодых ученых в центре «Россия»

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Достижения российской науки, в том числе молодых ученых, должны найти свое отражение в специальной экспозиции национального центра «Россия». Такой идеей популяризации науки поделился президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым ученым.
«Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение, знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой, — обратился президент к лауреатам премии. — Есть идея создать специальную экспозицию на площадке национального центра “Россия”, чтобы ее посетители — это и наши граждане, и зарубежные гости — могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России».
По словам Путина, «важно не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, заниматься популяризацией» работы ученых. «Безусловно, огромное значение имеет и достойная финансовая поддержка, без этого, как известно, ничего сделать невозможно», — добавил глава государства.