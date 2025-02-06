Путин предложил создать экспозицию об успехах молодых ученых в центре «Россия»

«Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение, знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой, — обратился президент к лауреатам премии. — Есть идея создать специальную экспозицию на площадке национального центра “Россия”, чтобы ее посетители — это и наши граждане, и зарубежные гости — могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России».