В Новосибирске рассказали, на каких улицах появятся «умные светофоры»

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский 6 февраля. Развёртывание системы начнётся в 2025 году, при этом основная работа будет проведена на Красном проспекте. Также настройка «умных светофоров» затронет улицу Дуси Ковальчук, 1-е Мочищенское шоссе и улицу Кедровую.