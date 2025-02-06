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В Новосибирске рассказали, на каких улицах появятся «умные светофоры»

В Новосибирске планируют внедрить систему «умных светофоров» для оптимизации движения на дорогах города.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский 6 февраля. Развёртывание системы начнётся в 2025 году, при этом основная работа будет проведена на Красном проспекте. Также настройка «умных светофоров» затронет улицу Дуси Ковальчук, 1-е Мочищенское шоссе и улицу Кедровую.

Система будет работать на базе существующих светофоров, к которым подключат контроллеры и датчики транспортного потока. Это позволит регулировать работу светофоров в зависимости от загруженности дорог.

На текущий момент в систему подключены 113 светофоров. До конца 2025 года планируется подключить ещё 37 объектов. Внедрение системы также позволит получать актуальную информацию о состоянии дорожного покрытия и интенсивности потоков, что поможет повысить пропускную способность дорог.