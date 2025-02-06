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Самарцы смогут установить приложение МЧС России

Жителям Самарской области рассказали, где установить приложение МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местным жителям рассказали о возможности установки приложения МЧС России. Личный помощник сможет решить проблему или отреагировать на внештатную ситуацию, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Мобильное приложение поможет найти информацию о действиях при угрозе возникновения чрезвычайны ситуаций, вызвать сотрудников службы спасения, а также определить геолокацию пользователя, — отмечают в сообщении.

Установить мобильное приложение можно на разные устройства. Все подробности установки и работы приложения доступны на официальном сайте.

МЧС