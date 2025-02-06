Самарцы смогут установить приложение МЧС России

В Самарской области местным жителям рассказали о возможности установки приложения МЧС России. Личный помощник сможет решить проблему или отреагировать на внештатную ситуацию, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Мобильное приложение поможет найти информацию о действиях при угрозе возникновения чрезвычайны ситуаций, вызвать сотрудников службы спасения, а также определить геолокацию пользователя, — отмечают в сообщении.
Установить мобильное приложение можно на разные устройства. Все подробности установки и работы приложения доступны на официальном сайте.