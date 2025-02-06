Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии все чаще заражаются респираторными инфекциями

В Башкирии заболеваемость ОРИ увеличилась на 3,6%
Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о эпидемиологической ситуация по респираторным инфекциям в республике. За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРИ увеличилась на 3,6%. При этом доля гриппа среди прочих респираторных вирусов продолжает расти и достигла уже 45%.

В Роспотребнадзоре заявили, что снизить риск заражения ОРИ можно с помощью следующих мер профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук с мылом, избегание контакта с больными людьми и проветривание помещений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.