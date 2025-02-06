Путин: РФ расширит линейку грантов молодым ученым

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Линейка грантов для молодых ученых будет расширена, теперь они смогут руководить исследовательскими группами на высокотехнологичных предприятиях. О решении рассказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым ученым.
«В соответствии с новой стратегией [Российского научного] фонда с этого года линейка грантов для молодых ученых расширяется: теперь при его поддержке они смогут руководить исследовательскими группами не только в научных центрах, но и на высокотехнологичных предприятиях», — рассказал глава государства.
Путин отметил вовлеченность молодых специалистов в прикладные проекты Российского научного фонда, которые финансируются также и крупными компаниями. «Они поддерживают исследования, выступают технологическими заказчиками, на своих площадках проводят испытания образцов, своевременно формируют производственные мощности для коммерческого выпуска новой продукции», — поделился президент.
В целом с 2017 года, рассказал Путин, почти 25 тыс. исследователей до 35 лет получили свыше 45 млрд рублей на поддержку своих проектов. «То, что вы добились высоких научных результатов, прошли путь от начинающего исследователя до руководства успешными научными коллективами, говорит о том, что инструменты фонда работают и работают в целом приемлемо, эффективно», — уверен глава государства.