Путин: РФ расширит линейку грантов молодым ученым

В целом с 2017 года, рассказал Путин, почти 25 тыс. исследователей до 35 лет получили свыше 45 млрд рублей на поддержку своих проектов. «То, что вы добились высоких научных результатов, прошли путь от начинающего исследователя до руководства успешными научными коллективами, говорит о том, что инструменты фонда работают и работают в целом приемлемо, эффективно», — уверен глава государства.