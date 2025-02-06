Путин призвал создавать новаторские продукты с помощью отечественных решений

«Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителям космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своем масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство в ключевых, важных отраслях», — сказал Путин, сделав акцент на том, что России нужны открытия молодых ученых, их изобретения, реальный вклад в достижение национальных целей развития. По его оценке, для этого у молодых ученых есть главное — поддержка наставников, таланты, фундаментальные знания и стремление стать первопроходцами.