Путин призвал создавать новаторские продукты с помощью отечественных решений

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал молодых ученых создавать новаторские продукты, используя собственные решения, которые позволят стране вырваться вперед. По словам главы государства, такого рода амбиции смогут обеспечить РФ научное и технологическое превосходство.
«С помощью собственных нестандартных, уникальных решений нужно создавать новаторский продукт и тем самым идти вперед, вырываться вперед», — отметил Путин, обращаясь к молодым ученым — лауреатам президентской премии в области науки и инноваций.
«Такие лидерские амбиции наших молодых исследователей — одно из важнейших условий научного и технологического превосходства России, к которому мы, безусловно, должны и будем стремиться», — добавил он, подчеркнув, что именно такая цель ставится по целому ряду направлений.
Президент отметил, что хочет, чтобы вся страна, подрастающее поколение знали о свершениях ученых и гордились отечественной наукой.
Обращаясь к собравшимся в представительском кабинете Кремля молодым ученым, глава государства подчеркнул, что они прокладывают свой путь в сложное время.
«Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителям космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своем масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство в ключевых, важных отраслях», — сказал Путин, сделав акцент на том, что России нужны открытия молодых ученых, их изобретения, реальный вклад в достижение национальных целей развития. По его оценке, для этого у молодых ученых есть главное — поддержка наставников, таланты, фундаментальные знания и стремление стать первопроходцами.