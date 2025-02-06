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Омичи жаловались в УФАС на цены на масло и яйца

Признаков картельного сговора в действиях производителей в ведомстве не нашли.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году омичи несколько раз жаловались в Омское УФАС на слишком высокие цены на яйца и сливочное масло. Как заявил руководитель ведомства Вадим Кабаненко, по данному факту на предмет картельного сговора проверялись одна из омских птицефабрик и один из производителей молочной продукции.

«Работала инспекция центрального аппарата, нарушений законодательства омскими производителями установлено не было», — рассказал он.

Также Вадим Кабаненко отметил, что еще одним способом сдерживания цен на продовольствие является заключение трехстороннего соглашения между производителями, торговыми сетями и правительством региона. На сегодняшний день такое соглашение в регионе заключено на так называемые «социальные» сорта хлеба. Его подписали ООО «Холлифуд», ООО «Формат», кооператив «Тюкалинский хлеб», ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб».

Ранее мы писали, что за год цены на масло в омских магазинах выросли на 45%.