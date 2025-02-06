Омичи жаловались в УФАС на цены на масло и яйца

В прошлом году омичи несколько раз жаловались в Омское УФАС на слишком высокие цены на яйца и сливочное масло. Как заявил руководитель ведомства Вадим Кабаненко, по данному факту на предмет картельного сговора проверялись одна из омских птицефабрик и один из производителей молочной продукции.
«Работала инспекция центрального аппарата, нарушений законодательства омскими производителями установлено не было», — рассказал он.
Также Вадим Кабаненко отметил, что еще одним способом сдерживания цен на продовольствие является заключение трехстороннего соглашения между производителями, торговыми сетями и правительством региона. На сегодняшний день такое соглашение в регионе заключено на так называемые «социальные» сорта хлеба. Его подписали ООО «Холлифуд», ООО «Формат», кооператив «Тюкалинский хлеб», ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб».
Ранее мы писали, что за год цены на масло в омских магазинах выросли на 45%.