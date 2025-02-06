Омичи жаловались в УФАС на цены на масло и яйца

В прошлом году омичи несколько раз жаловались в Омское УФАС на слишком высокие цены на яйца и сливочное масло. Как заявил руководитель ведомства Вадим Кабаненко, по данному факту на предмет картельного сговора проверялись одна из омских птицефабрик и один из производителей молочной продукции.