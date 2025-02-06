В Ростовской области мигрантов-нелегалов теперь могут выдворять без решения суда

С 5 февраля 2025 года в России, в том числе и в Ростовской области, вступили в силу изменения в законодательстве, которые позволяют уполномоченным должностным лицам органов внутренних дел принимать решения об административном выдворении нелегальных мигрантов без обращения в суд. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Донскому региону Дмитрий Блинов.
По его словам, до 5 февраля года решение об административном выдворении принимали только суды. Теперь такие полномочия есть и уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел. Это должно значительно ускорить процесс.
— Нам больше не нужно вести человека в суд, тратить время на ожидание. Мы можем самостоятельно принимать решения как о принудительном выдворении с помещением в специальное учреждение для содержания иностранных граждан, так и о самоконтролируемом выезде, — пояснил Дмитрий Блинов.
Также он добавил, что в последнем случае иностранный гражданин обязан в течение определенного срока покинуть пределы Российской Федерации. Все такие лица автоматически попадают в реестр контролируемых лиц.
Новые правила действуют в рамках указа об урегулировании правового положения. Этот документ предусматривает меры воздействия на нелегальных мигрантов без административного выдворения, давая им возможность легализоваться.
Вчера, например, к ним обратились несколько иностранных граждан за получением патента. Полицейские узнали, что они находятся на территории России незаконно, но при этом уже прошли медицинское освидетельствование и получили сертификаты о знании русского языка.
— Мы составили административные протоколы, ограничились штрафом, и теперь они могут подать документы на получение статусного документа. Каждая услуга имеет свои сроки, но главное — у них появился шанс легализоваться, — рассказал Блинов.
Врио начальника управления подчеркнул, что решение о выдворении будет принимать не рядовой сотрудник, а только руководитель или его заместители.
— Это может быть руководитель отдела полиции, его заместитель, либо руководитель управления, как, например, в городах Шахты или Таганрог, — уточнил Дмитрий Блинов.
При принятии решения будут учитываться все обстоятельства: неоднократность нарушений, гуманные аспекты, наличие правовой связи с государством, например, уплата налогов или взносов.
— Всякое бывает в жизни. Бывает, что болел, лежал в больнице, не мог обратиться. Получается, срок пребывания в Российской Федерации истек. Это все мы тоже при рассмотрении учитываем, — сказал Дмитрий Блинов.