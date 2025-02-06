В Ростовской области мигрантов-нелегалов теперь могут выдворять без решения суда

С 5 февраля 2025 года в России, в том числе и в Ростовской области, вступили в силу изменения в законодательстве, которые позволяют уполномоченным должностным лицам органов внутренних дел принимать решения об административном выдворении нелегальных мигрантов без обращения в суд. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Донскому региону Дмитрий Блинов.