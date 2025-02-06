В Свердловской области растет количество иностранных туристов

— Увеличился туристический поток из зарубежных стран с прямым авиасообщением. Турпоток восстанавливается. Это не только деловой, но и познавательный туризм. У нас 10 туроператоров работают по безвизовому обмену с Китаем, — отмечает Эльмира Туканова. — Мы будем всячески поддерживать это направление.