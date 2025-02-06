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В Свердловской области растет количество иностранных туристов

Иностранные туристы заинтересовались достопримечательностями Урала.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области растет количество туристов, которые приезжают из-за границы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства области Эльмира Туканова.

Туристов интересует не только возможность пройти оздоровительные программы, но и культурная сфера.

— Увеличился туристический поток из зарубежных стран с прямым авиасообщением. Турпоток восстанавливается. Это не только деловой, но и познавательный туризм. У нас 10 туроператоров работают по безвизовому обмену с Китаем, — отмечает Эльмира Туканова. — Мы будем всячески поддерживать это направление.

Также она добавила, что в будущем планируется развивать направление участия региона в международных выставках.

туризм и отдых