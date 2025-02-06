Путин на церемонии награждения молодых ученых упомянул планы на дальний космос

Речь идет о разработке Натальи Черкашиной. «Предложенный лауреатом вид полимерных композитов успешно справляется с задачей длительной защиты космонавтов и электронной аппаратуры от радиационного космического излучения. И такие решения могут рассматриваться для применения в лунной программе, для реализации проектов в дальнем космосе и, конечно, использоваться на Земле в сложных технологических программах атомной индустрии», — сказал Путин.