Путин на церемонии награждения молодых ученых упомянул планы на дальний космос

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым ученым отметил заслуги каждого лауреата, обратив особое внимание на разработки, которые помогут России в дальнейшем освоении космоса.
Речь идет о разработке Натальи Черкашиной. «Предложенный лауреатом вид полимерных композитов успешно справляется с задачей длительной защиты космонавтов и электронной аппаратуры от радиационного космического излучения. И такие решения могут рассматриваться для применения в лунной программе, для реализации проектов в дальнем космосе и, конечно, использоваться на Земле в сложных технологических программах атомной индустрии», — сказал Путин.
Он прокомментировал достижения каждого лауреата. Так, разработанные Еленой Корочкиной кормовые добавки и технологии селекции, по мнению президента, «имеют важное значение для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны».
Другие молодые ученые, Вадим Попков и Кирилл Мартинсон, предложили оригинальную отечественную технологию создания критически важных материалов для промышленного производства систем радиосвязи и навигации. Путин указал, что эта разработка важна «не только для широкого гражданского применения, но и для сферы национальной безопасности».
Президент отметил, что «молодые ученые направляют свои силы, таланты, смело берут на себя ответственность» за те сферы научного знания, где Россия намерена добиться технологического лидерства.