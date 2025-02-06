Путин поздравил молодых ученых с предстоящим Днем российской науки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил молодых ученых, ставших лауреатами премии главы государства в области науки и инноваций, с предстоящим профессиональным праздником.
«У нас сложилась хорошая традиция: в преддверии Дня российской науки происходит такая приятная, теплая, торжественная церемония. Премии за научные достижения вручаются молодым людям, ярким, талантливым представителям молодого поколения, исследователям», — отметил Путин.
«Хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником и прошу передать слова самой искренней благодарности вашим школьным учителям, с этого все начинается, преподавателям и профессорам, научным руководителям, коллегам по лабораториям, исследовательским центрам, потому что, как правило, все достижения совершаются со своими коллегами», — добавил президент, попросив передать наилучшие пожелания всем, кто, как и лауреаты премий, посвятил свою жизнь поиску новых знаний, просвещению, служению прогрессу, своей стране и народу.
День российской науки отмечается 8 февраля.