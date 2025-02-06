Путин поздравил молодых ученых с предстоящим Днем российской науки

«Хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником и прошу передать слова самой искренней благодарности вашим школьным учителям, с этого все начинается, преподавателям и профессорам, научным руководителям, коллегам по лабораториям, исследовательским центрам, потому что, как правило, все достижения совершаются со своими коллегами», — добавил президент, попросив передать наилучшие пожелания всем, кто, как и лауреаты премий, посвятил свою жизнь поиску новых знаний, просвещению, служению прогрессу, своей стране и народу.