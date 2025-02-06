Путина поразила возможность выращивать в РФ быков весом до тонны

«Я услышал, что вы похвалили министра сельского хозяйства [Оксану Лут]. Она наверняка услышит об этом, но мы обязательно поговорим с курирующим вице-премьером [Дмитрием Патрушевым] и с ней», — сказал Путин. Он подчеркнул, что какая-то объединяющая организация должна быть, которая будет координировать эту работу. Корочкина уточнила, что в единую систему должны входить и производственники, «те люди, которые знают этих коров». «Это такой наблюдательный комитет», — пояснила она.