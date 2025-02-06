Путина поразила возможность выращивать в РФ быков весом до тонны

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин удивился тому, что в российском сельском хозяйстве могут выращивать быков весом до одной тонны. Речь об этом зашла в беседе главы государства с молодыми учеными.
Елена Корочкина добилась успехов сразу по двум направлениям: в разработке инновационных способов питания коров и сохранении генетического материала животных. Путин с интересом расспросил профессора о ее работе, в том числе о среднем весе выводимых быков. «До тонны?» — поразился президент, услышав цифру.
Глава государства решил уточнить и другие нюансы: сколько времени уходит на выращивание животных, какие результаты были раньше. Корочкина пояснила, что быки с подобной живой массой в России уже есть, но стоит задача сохранить генетический потенциал.
«Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов, — заметил Путин. — Таких [быков] раньше у нас никогда не было — чтобы до тонны вес доходил. Мы все закупали же за границей».
Суверенитет в животноводстве.
По словам Корочкиной, необходимо создать племенное ядро коров голштинской породы для того, чтобы быть независимыми. Путина заинтересовал этот момент. «Перспектива какого времени, как вы считаете, чтобы достичь этой независимости, в данном случае генетической, в области животноводства? Сколько потребуется времени, чтобы мы чувствовали себя совершенно суверенными в этой сфере?» — спросил он. «Необходимо от 5 до 10 лет», — рассказала ученый.
Корочкина отметила, что нужна единая система изучения генотипа животных. Путин поинтересовался, сколько сейчас центров, которые проводят такие исследования. Оказалось, что к ключевым можно отнести три организации, но и другие компании собирают необходимые данные. Эта работа ведется в рамках Минсельхоза.
«Я услышал, что вы похвалили министра сельского хозяйства [Оксану Лут]. Она наверняка услышит об этом, но мы обязательно поговорим с курирующим вице-премьером [Дмитрием Патрушевым] и с ней», — сказал Путин. Он подчеркнул, что какая-то объединяющая организация должна быть, которая будет координировать эту работу. Корочкина уточнила, что в единую систему должны входить и производственники, «те люди, которые знают этих коров». «Это такой наблюдательный комитет», — пояснила она.
Ученый рассказала, что поддерживает контакты с Минсельхозом только через своего научного руководителя. «Я сейчас попрошу министра. Пообщайтесь с ней. Она у нас человек такой энергичный, погруженный в эту сферу. Поговорите с ней, я думаю, ей тоже будет интересно. Мы сейчас организуем это», — предложил свою помощь президент.