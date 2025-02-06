Стипендию имени Алексея Иноземцева для школьников учредили в Братске

Напомним, один из исполнителей заказного убийства осужден спустя почти 15 лет в Приангарье. Все произошло в июне 2010 года в городе Братске. Без вести пропал бывший инспектор патрульно-постовой службы. Позже его останки и обгоревшую машину обнаружили в лесу.