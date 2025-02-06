Стипендию имени Алексея Иноземцева для школьников учредили в Братске

Талантливых школьников Братска поощрят стипендией имени Алексея Александровича Иноземцева. Поддержку ежегодно будут получать 100 ребят, которые отличились в учебе, технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной и социально-гуманитарной деятельности.
— Эта единовременная выплата в размере 5000 рублей не облагается НДФЛ, — рассказали в администрации Братска. — Она будет выплачиваться из средств городского бюджета на основании утвержденного списка стипендиатов (ежегодно не позднее 20 марта).
Списки будущих стипендиатов будет готовить комитет по образованию. Выбор кандидатов основан на документах, предоставленных в срок до 1 декабря.
СПРАВКА КП.
Алексей Александрович Иноземцев — почетный гражданин Братска, заведующий городским отделом образования города Братска (с 1955 по 1985 год). Заслуженный учитель РСФСР. Член Центрального комитета работников просвещения высшей школы и научных учреждений. Депутат городского Совета Народных депутатов (с 1953 года по 1987 год). Руководитель городского общества «Знание». Награжден орденами «Трудового Красного знамени», «Знак Почета» и многими медалями.
Напомним, один из исполнителей заказного убийства осужден спустя почти 15 лет в Приангарье. Все произошло в июне 2010 года в городе Братске. Без вести пропал бывший инспектор патрульно-постовой службы. Позже его останки и обгоревшую машину обнаружили в лесу.