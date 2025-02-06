В Ташкенте может появиться улица Мустафы Кемаля Ататюрка

Посол поделился своими взглядами на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, обсудил вопросы расширения турецкой школы в Ташкенте, присвоения одной из улиц города имени первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также создания турецкого сада в столице Узбекистана.