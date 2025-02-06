Ричмонд
+3°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте может появиться улица Мустафы Кемаля Ататюрка

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В столице Узбекистана может появиться улица Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Источник: Хокимият Ташкента

Глава столичной администрации Шавкат Умурзаков и посол Турции Олган Бекар обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.

Бекар отметил, что завершает дипмиссию в Узбекистане и поделился своим видением перспектив сотрудничества.

Посол поделился своими взглядами на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, обсудил вопросы расширения турецкой школы в Ташкенте, присвоения одной из улиц города имени первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также создания турецкого сада в столице Узбекистана.

говорится в сообщении

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать активный диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, что послужит укреплению дружбы и партнерства между Узбекистаном и Турцией.