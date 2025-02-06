В Ташкенте может появиться улица Мустафы Кемаля Ататюрка

Глава столичной администрации Шавкат Умурзаков и посол Турции Олган Бекар обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.
Бекар отметил, что завершает дипмиссию в Узбекистане и поделился своим видением перспектив сотрудничества.
Посол поделился своими взглядами на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, обсудил вопросы расширения турецкой школы в Ташкенте, присвоения одной из улиц города имени первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также создания турецкого сада в столице Узбекистана.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать активный диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, что послужит укреплению дружбы и партнерства между Узбекистаном и Турцией.