Губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятнику Ксении Петербургской

Сегодня, 6 февраля, в день памяти святой Ксении Петербургской в городских храмах прошли праздничные богослужения. Однако, согласно традиции, общая молитва верующих состоялась в часовне Святой Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Александр Беглов. Он поздравил горожан, духовенство и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который возглавил богослужение в храме на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— В этом году исполнится 235 лет со дня освещения храма Смоленской иконы Божией Матери. Мы прекрасно знаем историю Ксении Блаженной. Она и молилась за него, и помогала его строить. По сей день она является духовным символом всей Северной столицы, нашей небесной покровительницей и защитницей, — отметил Беглов.
Градоначальник возложил цветы в часовне Ксении Петербургской, а также к основанию памятника в ее честь. Букеты, как это и полагается, содержали нечетное количество цветов. Ведь к святой принято обращаться, как к живой.
Напомним, согласно преданию, во время строительства храма блаженная Ксения помогала тем, что по ночам носила кирпичи на леса. Спустя время, в 1790 году, главный алтарь сооружения освятили, затем его ждало закрытие, а в 1947 году — возрождение.