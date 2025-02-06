Губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятнику Ксении Петербургской

Сегодня, 6 февраля, в день памяти святой Ксении Петербургской в городских храмах прошли праздничные богослужения. Однако, согласно традиции, общая молитва верующих состоялась в часовне Святой Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Александр Беглов. Он поздравил горожан, духовенство и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который возглавил богослужение в храме на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.