Жильцам омских общежитий пересчитают огромные суммы за электроэнергию

«Суммы достигали порой 14 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру. В таких домах, как правило, живут не самые обеспеченные люди. И им задним числом выставили такие суммы за период с августа 2023 года. Мы сочли это злоупотреблением. На сегодняшний день рассмотрение дела закончено и вынесено предписание сделать перерасчет уже в обратную сторону», — рассказала Лаптева.