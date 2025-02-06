Жильцам омских общежитий пересчитают огромные суммы за электроэнергию

В Омском УФАС добились перерасчета за электроэнергию жильцам домов, не оборудованных индивидуальными приборами учета электроэнергии — это, как правило, общежития и коммуналки. Квитанции с астрономическими суммами жители получили в июле прошлого года и пошли с массовыми жалобами в УФАС.
Как пояснила заместитель руководителя Омского УФАС Галина Лаптева, огромные начисления Омской энергосбытовой компании были связаны с решением областного суда, который пересмотрел норматив потребления электроэнергии для тех домов, где нет индивидуальных приборов учета.
«Суммы достигали порой 14 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру. В таких домах, как правило, живут не самые обеспеченные люди. И им задним числом выставили такие суммы за период с августа 2023 года. Мы сочли это злоупотреблением. На сегодняшний день рассмотрение дела закончено и вынесено предписание сделать перерасчет уже в обратную сторону», — рассказала Лаптева.
По словам представителя УФАС, в общей сложности речь может идти о миллионах рублей. Новые цифры люди увидят в квитанциях за февраль. Однако есть важное уточнение — перерасчет получат лишь те, кто вовремя платил за электроэнергию. Для должников откатить ситуацию назад будет проблематично из-за разницы в тарифах.