Глава Калмыкии получил черный пояс по киокушинкай каратэ

— Дан в киокушин — это мастерская степень, которая присуждается бойцам освоившим основные знания, техники, в этом виде. Обладатель третьего дана получает звание «сэнсэй», что в переводе означает «учитель», и может быть наставником у тех, кто удостоен черного пояса, — объяснили в пресс-службе спортивной федерации.