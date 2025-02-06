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Глава Калмыкии получил черный пояс по киокушинкай каратэ

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков признан сэнсеем.

Источник: Комсомольская правда

Звание сэнсея удостоился глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Почетный третий дан киокушин был присвоен ему за выдающийся вклад в развитие российского спорта во время Всероссийской зимней школе «Киокушин» в городе Чехов. Об этом сообщает Федерация киокушин России.

— Дан в киокушин — это мастерская степень, которая присуждается бойцам освоившим основные знания, техники, в этом виде. Обладатель третьего дана получает звание «сэнсэй», что в переводе означает «учитель», и может быть наставником у тех, кто удостоен черного пояса, — объяснили в пресс-службе спортивной федерации.

В Зимней школе приняли участие около 200 человек из 26 регионов. И глава Калмыкии, обладающий всевозможными спортивными титулами, в том числе мастера спорта международного класса по кикбоксингу, МС по боевому самбо и рукопашному бою, мастера боевых искусств и других, провел для спортсменов мастер-класс.

— Считаю важным передавать опыт молодежи. Спорт формирует личность и развивает стремление к самосовершенствованию. Стране нужны сильные, волевые, уверенные в себе люди, — заметил Бату Хасиков.