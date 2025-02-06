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Бизнесмен из Иркутска украл название у компании-конкурента

Предпринимателю грозит штраф.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутское Управление Федеральной антимонопольной службы обратилась местная торговая компания, чей конкурент использовал в своей рекламе элементы ее названия. Владельцы посчитали, что таким образом фирма вводит клиентов в заблуждение.

— Комиссия ведомства провела антимонопольное расследование и выяснила следующее: недобросовестный предприниматель использовал фирменное наименование компании-конкурента на своих сайтах, вывеске офиса и при деловой переписке с контрагентами, — рассказали в Иркутском УФАС.

Бизнесмена обязали устранить нарушение. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности и назначению штрафа.

Напомним, 28-летнего жителя Иркутской области осудят за мошенничество с недвижимостью своей знакомой-иностранкой. Нанесенный им ущерб оценивается в 5 млн рублей.