Бизнесмен из Иркутска украл название у компании-конкурента

В Иркутское Управление Федеральной антимонопольной службы обратилась местная торговая компания, чей конкурент использовал в своей рекламе элементы ее названия. Владельцы посчитали, что таким образом фирма вводит клиентов в заблуждение.
— Комиссия ведомства провела антимонопольное расследование и выяснила следующее: недобросовестный предприниматель использовал фирменное наименование компании-конкурента на своих сайтах, вывеске офиса и при деловой переписке с контрагентами, — рассказали в Иркутском УФАС.
Бизнесмена обязали устранить нарушение. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности и назначению штрафа.
Напомним, 28-летнего жителя Иркутской области осудят за мошенничество с недвижимостью своей знакомой-иностранкой. Нанесенный им ущерб оценивается в 5 млн рублей.