Бизнесмен из Иркутска украл название у компании-конкурента

— Комиссия ведомства провела антимонопольное расследование и выяснила следующее: недобросовестный предприниматель использовал фирменное наименование компании-конкурента на своих сайтах, вывеске офиса и при деловой переписке с контрагентами, — рассказали в Иркутском УФАС.