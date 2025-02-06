В Ростовской области завели 266 уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев

— У нас было возбуждено 266 уголовных дел именно за подделку документов и факты фиктивной регистрации иностранных граждан. Это случаи, когда собственник жилого помещения ставил на учет иностранца, но фактически не предоставлял ему жилье. Например, регистрировал у себя 10 человек, а эти иностранцы никогда там не жили. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность, — пояснил Дмитрий Блинов.