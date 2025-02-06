В Ростовской области завели 266 уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев

В Ростовской области в рамках профилактических мероприятий выявлены более 250 случаев фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Донскому региону Дмитрий Блинов.
— У нас было возбуждено 266 уголовных дел именно за подделку документов и факты фиктивной регистрации иностранных граждан. Это случаи, когда собственник жилого помещения ставил на учет иностранца, но фактически не предоставлял ему жилье. Например, регистрировал у себя 10 человек, а эти иностранцы никогда там не жили. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность, — пояснил Дмитрий Блинов.
Он также отметил, что у управления есть полномочия для снятия иностранных граждан с миграционного учета, если выясняется, что регистрация была фиктивной.
— В 2024 году уже снято более 1800 человек по фиктивной регистрации. Это на тысячу больше, чем за аналогичный период 2023 года, — подчеркнул Дмитрий Блинов.