Большой Смоленский мост официально сдвинули на ноябрь 2028 года

По данным «Фонтанки», в новой редакции сроки окончания работ — не позднее 2 ноября 2028 года, при этом сам контракт действует до 12 декабря того же года. Изначально в контракте значилось, что работы надо завершить не позднее 13 сентября 2029-го.
Лимит финансирования с авансом в 2024 году составил 19,9 млрд, в 2025 — 12,3 млрд. В оставшиеся три года — 147 млн, 5,4 млрд и 2,1 млрд соответственно. Общая стоимость контракта остается на уровне почти в 40 млрд.
О том, что строительство идет быстрее оговоренных в контракте сроков, неоднократно сообщали в Смольном. По словам губернатора Александра Беглова, сдачу объекта перенесли с 2029 на 2028 год, а рабочее движения надеются открыть и вовсе в 2027-м.
3 февраля на стройке завершили один и сложных этапов — сооружение пролета над Октябрьской набережной.