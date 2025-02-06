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Большой Смоленский мост официально сдвинули на ноябрь 2028 года

Сроки выполнения работ по контракту на строительство Большого Смоленского моста перенесли почти на год раньше. Допсоглашение подписано накануне.

По данным «Фонтанки», в новой редакции сроки окончания работ — не позднее 2 ноября 2028 года, при этом сам контракт действует до 12 декабря того же года. Изначально в контракте значилось, что работы надо завершить не позднее 13 сентября 2029-го.

Лимит финансирования с авансом в 2024 году составил 19,9 млрд, в 2025 — 12,3 млрд. В оставшиеся три года — 147 млн, 5,4 млрд и 2,1 млрд соответственно. Общая стоимость контракта остается на уровне почти в 40 млрд.

О том, что строительство идет быстрее оговоренных в контракте сроков, неоднократно сообщали в Смольном. По словам губернатора Александра Беглова, сдачу объекта перенесли с 2029 на 2028 год, а рабочее движения надеются открыть и вовсе в 2027-м.

3 февраля на стройке завершили один и сложных этапов — сооружение пролета над Октябрьской набережной.

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