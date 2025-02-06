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Членство в «ЕР» приостановили для заместителя губернатора Ростовской области

«Единая Россия» приостановила членство в партии замглавы Ростовской области Лилии Федотовой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области «Единая Россия» приостановила членство в партии заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой. Это подтвердили в пресс-службе Ростовского отделения партии.

— Информация соответствует действительности, — сообщили журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, главу донского минфина задержали 3 февраля, тогда же стало известно о проведенных обысках. Позже утвердили предварительную меру пресечения — до 2 апреля 2025 года включительно. Следствие ведется в рамках статьи о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.