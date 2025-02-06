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Зимняя радуга появилась 6 февраля в белорусских Барановичах

В Барановичах засняли редкое метеоявление — зимнюю радугу.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах утром 6 февраля засняли зимнюю радугу, сообщает газета «Наш край».

Фото необычного метеоявления засняли в Южном микрорайоне города вблизи гимназии № 2. Арка растянулась над детским садом, гимназией и жилыми домами.

Около 09.00 утра горожане увидели большую арку зимней радуги — розового цвета.

По-научному зимней радугой называют явление гало. В отличии от обычной радуги, которую создают капельки воды, гало образуют ледяные кристаллики.

Также сибирский антициклон приведет к усилению морозов в Беларуси до −16 градусов.

Ранее Белгидромет назвал январь 2025 года самым теплым за всю историю: «Погода была близка к мартовской».