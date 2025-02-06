В Омске частями распродают гостиницу в средневековом стиле

В Омске по частям распродается имущественный комплекс некогда помпезной гостиницы «Камелот» на Красном пути, выстроенной в средневековом стиле. Сейчас недвижимость разделена на несколько лотов: банный комплекс, ресторан и гостиничные номера заведения. Соответствующие объявления о продаже выставлены на сайте «МЛСН».
Помещения банного комплекса общей площадью 448,7 кв. метров продаются за 26 900 000 рублей. Как указано в объявлении, комплекс действует. Он включает три сауны, бассейн с подогревом, комнату отдыха с обеденной зоной. Еду можно заказать здесь же — из ресторана «Камелот».
Сам ресторан продается тоже. За 25 400 000 рублей покупатель получит стилизованный под Средневековье зал на 75 персон, отдельный банкетный зал на 12 человек и бильярдную зону.
За 50 700 000 рублей можно приобрести гостиничный комплекс «Камелота», расположенный на третьем и мансардном этажах. Он включает 16 номеров с качественной отделкой и техникой.
Отметим, что в прошлом году гостиничный комплекс «Камелот» продавался целиком. За него планировали выручить 160 000 000 млн рублей, однако желающих, видимо, не нашлось.