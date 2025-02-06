В Омске частями распродают гостиницу в средневековом стиле

Помещения банного комплекса общей площадью 448,7 кв. метров продаются за 26 900 000 рублей. Как указано в объявлении, комплекс действует. Он включает три сауны, бассейн с подогревом, комнату отдыха с обеденной зоной. Еду можно заказать здесь же — из ресторана «Камелот».