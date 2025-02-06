В Крыму обесточены 139 подстанций — более 18 тысяч человек без света

«По состоянию на 16:00 часов обесточены абоненты в г. Симферополь, г. Керчь, г. Феодосия, а также населенных пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах», — сказано в сообщении.
Отключены 139 трансформаторных подстанций (ТП) — 8245 точек поставок, 18316 человек. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.
В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК «Крымэнерго» принимает дополнительные меры для обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, рассказали на предприятии.
Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в «Крымэнерго».
Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии ГУП РК «Крымэнерго»:
8−800−506−00−12, 8−800−777−12−71 — с мобильного;
0−800−506−00−12, 0−800−777−12−71 — со стационарного.