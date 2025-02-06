В Крыму обесточены 139 подстанций — более 18 тысяч человек без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.