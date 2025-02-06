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В Крыму обесточены 139 подстанций — более 18 тысяч человек без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

«По состоянию на 16:00 часов обесточены абоненты в г. Симферополь, г. Керчь, г. Феодосия, а также населенных пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах», — сказано в сообщении.

Отключены 139 трансформаторных подстанций (ТП) — 8245 точек поставок, 18316 человек. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.

В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК «Крымэнерго» принимает дополнительные меры для обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, рассказали на предприятии.

Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в «Крымэнерго».

Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии ГУП РК «Крымэнерго»:

8−800−506−00−12, 8−800−777−12−71 — с мобильного;

0−800−506−00−12, 0−800−777−12−71 — со стационарного.

ЖКХ