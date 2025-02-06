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В автобусах Новосибирской области установили тревожные кнопки

Система позволит водителям вызывать сотрудников Росгвардии в экстренных ситуациях.

С февраля все автобусы в городе Искитима в Новосибирской области будут оснащены тревожными кнопками. Водители смогут вызвать сотрудников Росгвардии при возникновении нештатных ситуаций. Об этом сообщил глава города Искитима Новосибирской области Сергей Завражин.

Ранее с конфликтами в транспорте, включая случаи агрессивного поведения пассажиров, водители и кондукторы справлялись самостоятельно. Теперь на вызов оперативно будут реагировать специалисты отдела вневедомственной охраны.

Тревожная кнопка расположена в кабине водителя, что исключает случайное срабатывание. Кроме того, весь транспорт компании подключён к системе ГЛОНАСС, что повышает уровень безопасности пассажирских перевозок.

Подобные меры помогут снизить уровень правонарушений в общественном транспорте и сделать поездки более комфортными для горожан.