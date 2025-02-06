В автобусах Новосибирской области установили тревожные кнопки

С февраля все автобусы в городе Искитима в Новосибирской области будут оснащены тревожными кнопками. Водители смогут вызвать сотрудников Росгвардии при возникновении нештатных ситуаций. Об этом сообщил глава города Искитима Новосибирской области Сергей Завражин.