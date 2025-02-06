Участок дороги Кропачево-Месягутово-Ачит на три часа закроют из-за схода камней

Завтра утром, 7 февраля, в Салаватском районе Башкирии перекроют дорогу. Об этом рассказала пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики.
С 11:00 до 14:00 власти планируют закрыть движения для всех видов транспорта по дороге Кропачево-Месягутово-Ачит на участке c 51 по 52 километр (ориентировочно между деревней Ахуново и селом Мечетлино). Причина — проведение работ по предотвращению схода каменных пород. О снятии ограничения обещают сообщить дополнительно.
Сотрудники дорожных служб принесли извинения за неудобства и просят граждан планировать свой маршрут заблаговременно.
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