Участок дороги Кропачево-Месягутово-Ачит на три часа закроют из-за схода камней

С 11:00 до 14:00 власти планируют закрыть движения для всех видов транспорта по дороге Кропачево-Месягутово-Ачит на участке c 51 по 52 километр (ориентировочно между деревней Ахуново и селом Мечетлино). Причина — проведение работ по предотвращению схода каменных пород. О снятии ограничения обещают сообщить дополнительно.